Регион
4 марта, 21:04

Дмитриев посоветовал ЕС при остановке поставок газа обращаться к фон дер Ляйен

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил Европу: если Россия прекратит поставки газа, все вопросы придётся адресовать председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Каллас.

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кае и другим русофобам», — написал он в X, делая намёк на геополитическую напряжённость между Москвой и Брюсселем.

Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству проработать переориентацию газовой отрасли на новые рынки. Москва активно меняет энергетическую стратегию на фоне сдвигов в международной политике: речь идёт о снижении зависимости от европейского направления и поиске более выгодных регионов для экспорта голубого топлива.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
