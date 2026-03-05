Нетаньяху потребовал от США разъяснений по контактам с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому с требованием разъяснить возможные контакты США с Ираном. Об этом сообщает портал Axois.
По данным источников портала, израильская разведка получила сведения о том, что Тегеран пытался через посредников региона выйти на переговоры о прекращении огня, однако в Вашингтоне на эти сигналы ответа не последовало.
Ранее Life.ru писал, что иранская разведка уже 1 марта вышла на ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения боевых действий, но в американской администрации скептически отнеслись к инициативе, сомневаясь в готовности Тегерана к реальной дипломатии.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.