Нетаньяху потребовал от США разъяснений по контактам с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому с требованием разъяснить возможные контакты США с Ираном. Об этом сообщает портал Axois.

По данным источников портала, израильская разведка получила сведения о том, что Тегеран пытался через посредников региона выйти на переговоры о прекращении огня, однако в Вашингтоне на эти сигналы ответа не последовало.

Ранее Life.ru писал, что иранская разведка уже 1 марта вышла на ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения боевых действий, но в американской администрации скептически отнеслись к инициативе, сомневаясь в готовности Тегерана к реальной дипломатии.