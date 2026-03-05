Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 21:25

Нетаньяху потребовал от США разъяснений по контактам с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому с требованием разъяснить возможные контакты США с Ираном. Об этом сообщает портал Axois.

По данным источников портала, израильская разведка получила сведения о том, что Тегеран пытался через посредников региона выйти на переговоры о прекращении огня, однако в Вашингтоне на эти сигналы ответа не последовало.

Ранее Life.ru писал, что иранская разведка уже 1 марта вышла на ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения боевых действий, но в американской администрации скептически отнеслись к инициативе, сомневаясь в готовности Тегерана к реальной дипломатии.

