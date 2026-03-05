Владимир Путин
Франция использует уран времён холодной войны для новых боеголовок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Франция будет использовать радиоактивные материалы от разобранных боеголовок времён холодной войны для производства новых ядерных снарядов. Об этом в интервью газете Le Dauphiné Libéré рассказала министр вооружённых сил республики Катрин Вотрен.

«Мы сохранили расщепляющиеся материалы — уран и плутоний, полученные из ядерных боеголовок, разобранных после холодной войны», — сказала Вотрен.

По словам министра, благодаря этим запасам у Франции хватает сырья для изготовления новых ядерных боеголовок, о создании которых ранее объявил президент Эмманюэль Макрон. Министр добавила, что наращивание ядерного арсенала уже заложили в бюджет страны. На ядерное сдерживание выделили 13% от €57 млрд военного бюджета страны.

Ранее Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж увеличит число ядерных боеголовок в арсенале. Для пресечения спекуляций Франция отказалась от прежней практики публичного раскрытия данных о размерах своего ядерного потенциала.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

