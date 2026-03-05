Самая красивая девочка России скончалась от синдрома Ретта

В Воронеже скончалась восьмилетняя Ксения Никитина, ставшая победительницей конкурса «Самая красивая девочка России» в 2020 году. Об этом сообщили представители благотворительного фонда «Стеша».

Ксюша с первого года жизни страдала синдромом Ретта — редким генетическим заболеванием, поражающим нервную систему. Её мама решила участвовать в конкурсе, когда девочке было два года, чтобы привлечь внимание общества к недугу, встречающемуся примерно у одной из 15 тысяч девочек. Диагноз не помешал Ксении победить.

В фонде отметили, что на протяжении многих лет наблюдали за борьбой семьи Никитиных. Родители делали всё возможное, чтобы облегчить состояние дочери и подарить ей полноценную жизнь.

Синдром Ретта вызывается мутацией гена MECP2. До полутора лет развитие ребёнка идёт нормально, затем происходит резкий регресс с утратой навыков, судорогами и ортопедическими проблемами. У мальчиков заболевание практически не встречается и обычно несовместимо с жизнью.

