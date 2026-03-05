Владимир Путин
5 марта, 00:09

Самая красивая девочка России скончалась от синдрома Ретта

Ксения Никитина. Обложка © VK / Благотворительный фонд «СТЕША»

В Воронеже скончалась восьмилетняя Ксения Никитина, ставшая победительницей конкурса «Самая красивая девочка России» в 2020 году. Об этом сообщили представители благотворительного фонда «Стеша».

Ксюша с первого года жизни страдала синдромом Ретта — редким генетическим заболеванием, поражающим нервную систему. Её мама решила участвовать в конкурсе, когда девочке было два года, чтобы привлечь внимание общества к недугу, встречающемуся примерно у одной из 15 тысяч девочек. Диагноз не помешал Ксении победить.

В фонде отметили, что на протяжении многих лет наблюдали за борьбой семьи Никитиных. Родители делали всё возможное, чтобы облегчить состояние дочери и подарить ей полноценную жизнь.

Синдром Ретта вызывается мутацией гена MECP2. До полутора лет развитие ребёнка идёт нормально, затем происходит резкий регресс с утратой навыков, судорогами и ортопедическими проблемами. У мальчиков заболевание практически не встречается и обычно несовместимо с жизнью.

Ранее Life.ru писал, что в американском штате Аризона произошло необъяснимое с медицинской точки зрения событие. Ребёнок, утонувший в бассейне, вернулся к жизни через несколько часов после того, как его признали погибшим. Пострадавший мог сильно замерзнуть в воде, из-за чего пульс стал нитевидным и его было трудно распознать.

    avatar