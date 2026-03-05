Владимир Путин
Регион
5 марта, 05:21

Три человека пострадали при ночном пожаре в массажке в Жулебино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Минувшей ночью спокойствие жителей одного из домов в Жулебино было нарушено серьезным происшествием: эпицентром возгорания стал массажный салон «Будда Спа», разместившийся на первом этаже многоэтажки. По данным Telegram-канала SHOT, пламя успело охватить около 70 квадратных метров, прежде чем пожарным удалось взять ситуацию под контроль.

Пострадавшего пытаются реанимировать — ему делают массаж сердца. Видео © Telegram / SHOT

Оперативная работа спасателей позволила вывести из горящего здания всех находившихся внутри людей. Тем не менее, инцидент не обошелся без трагических последствий: один из спасённых был экстренно госпитализирован. Очевидцы запечатлели на видео, как врачи прямо на месте ЧП вели ожесточённую борьбу за жизнь пациента, проводя ему непрямой массаж сердца в попытке стабилизировать состояние до приезда в клинику.

Взрыв колеса авто привёл к пожару на АЗС в Подмосковье, пострадали двое
Ранее три человека погибли и ещё один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском. Трагедия произошла в городе Каргат. Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину установит следственно-оперативная группа, она уже работает на месте происшествия.

