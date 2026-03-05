На российском рынке появился первый органический коньяк

На российском рынке впервые появился коньяк с органическим сертификатом. Аккредитацию прошёл французский производитель SARL Les Vignobles L&G Arrive. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскачестве.

«На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе «Роскачество-Органик», — рассказали в ведомстве.

В Роскачестве пояснили, что производство органического коньяка предполагает строгий отказ от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Также в процессе перегонки и выдержки не допускается использование искусственных добавок, ароматизаторов и красителей. Кроме того, система контроля обеспечивает полную прослеживаемость продукции — от выращивания винограда до готовой бутылки.

В ведомстве напомнили, что производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр Минсельхоза России. При этом на территории страны органическим может называться только тот продукт, который прошёл сертификацию в органе, аккредитованном Росаккредитацией.

