Жизнь как на ладони: Юрист объяснил, как защитить личные данные от утечек в Интернете

Каждый пользователь соцсетей и онлайн-сервисов оставляет «цифровой след», который может раскрыть личную и чувствительную информацию о человеке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Полностью удалиться из Интернета почти невозможно, но можно хотя бы соблюдать элементарные правила цифровой гигиены», — отметил эксперт.

Он рекомендует закрывать профили в соцсетях для посторонних и скрывать номер телефона в настройках Telegram и других мессенджеров.

Однако главную угрозу, по словам Хаминского, представляют не столько открытые профили, сколько утечки из баз данных онлайн-магазинов, банков, служб доставки и государственных реестров. В руки злоумышленников могут попасть ФИО, уровень дохода, паспортные данные, сведения о наличии транспортных средств и даже информация о долгах у приставов.

Поэтому, даже при аккуратной публичной активности в сети человек остаётся уязвимым из-за хранения его данных в сторонних организациях.

Ранее Life.ru выяснил, какие новые уловки придумали мошенники, чтобы вытягивать из россиян деньги — в «бой» выходят виртуальные красавцы, очаровывающие девушек. Роскошные путешествия, дорогие автомобили, ужины в элитных ресторанах — всё это может оказаться не реальной жизнью успешного мужчины, а результатом работы нейросети. Сегодня создать убедительный дипфейк стало проще, чем когда-либо. Существуют десятки сервисов для генерации изображений и видео: достаточно текстового запроса или загруженной фотографии, чтобы получить почти фотореалистичный ролик.