Звезда шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз трагически погиб в море

В США скончался 25-летний Тодд Медоуз, участник популярного реалити-шоу «Смертельный улов». О трагедии сообщил его коллега по телешоу, не раскрывая точных обстоятельств смерти.

«25 февраля стал самым трагическим днём в истории «Алеутской леди» в Беринговом море. Мы потеряли нашего брата Тодда Медоуза», — написал Рик Шелфорд.

По словам Шелфорда, Медоуз был общительным и добрым человеком, увлечённым добычей крабов, рыбалкой и своей семьёй. Согласно источникам TMZ, с рыболовом произошёл несчастный случай в море, который зафиксировали видеокамеры. Представители телеканала Discovery подтвердили смерть участника. Фанаты шоу начали сбор средств для семьи погибшего.

Реалити-шоу «Смертельный улов» выходит с 2005 года и показывает жизнь экипажей траулеров на Аляске. Медоуз стал уже пятым участником программы, который погиб за время съёмок.

