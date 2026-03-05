Тренер Назаров отреагировал на драку «Амура» с «Нефтехимиком» во время рукопожатий

Тренер Андрей Назаров прокомментировал драку во время рукопожатий после игры КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком». Также специалист выразил мнение по поводу судейских ошибок.

«Напряжение в регулярном чемпионате КХЛ достигло своего предела, дело дошло даже до драк на послематчевых рукопожатиях. Все понимают, что пора включаться, поезд в плей-офф постепенно уходит. Так что лучше включиться поздно, чем никогда», — приводит комментарий Назарова «Чемпионат».

Он отметил — «Амур» борется за место в восьмёрке Востока, но «Сибирь» не уступает позиции. Назаров выразил надежду, что в плей-офф станет меньше споров о судействе, ведь ошибки арбитров вредят имиджу лиги. По его словам, КХЛ подтверждает статус лучшей лиги Европы — трансляции качественные, а арены заполнены.

Напомним, в Хабаровске после матча «Амур» — «Нефтехимик» произошла массовая драка при рукопожатии. Всё началось с перепалки между Матвеем Надворным и Ярославом Лихачевым, которые вместо рукопожатия обменялись ударами.