Путин поручил дать кредитные каникулы бойцам, отражавшим атаки ВСУ в приграничье

Глава государства Владимир Путин решил распространить кредитные каникулы, предусмотренные для участников спецоперации, на военнослужащих, которые отражали атаки украинских ДРГ в российском приграничье. Соответствующее поручение президент дал по итогам встречи с членами Совета по правам человека, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на распространение механизма кредитных каникул <...> на лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ», — указал глава государства.

Также российский лидер поручил обеспечить прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших при выполнении вышеуказанных задач. Ответственным назначено Правительство.

Ранее Владимир Путин решил, как укрепить кадровый состав МВД России. Президент поручил привлекать к работе ветеранов спецоперации. Он подчеркнул, что участники боевых действий обладают уникальными качествами, полезными для отечественной правоохранительной системы.