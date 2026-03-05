Владимир Путин
5 марта, 07:23

Иран опроверг информацию о закрытии Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Ормузский пролив не был закрыт Ираном, он всё также продолжает взаимодействовать с проходящими судами по международным протоколам. Об этом он в эфире иранского государственного телевидения сообщил заместитель начальника «Хатам-аль-Анбия» — центрального штаба ВС исламской республики — Киюмарс Хейдари.

«Мы не закрывали Ормузский пролив и взаимодействуем с проходящими судами в соответствии с международными протоколами», — сказал он.

Информация о блокировке пролива не соответствует действительности. Суда продолжают проходить через Ормузский пролив без ограничений, а все действия иранской стороны соответствуют международным правилам морского судоходства.

Страховка судов через Ормузский пролив выросла в 12 раз

Ранее после сообщений о возможном закрытии Ормузского пролива через него прошло всего два танкера. Суда перевозили нефть и химикаты. Для сравнения, накануне в воскресенье пролив пересекли пять судов, а в обычной стабильной обстановке ежедневно через Ормузский пролив проходят около 60 танкеров.

