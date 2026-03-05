Командование ВСУ придумало грязный метод поднятия боевого духа среди бойцов — им врут о смерти родственников, чтобы те охотнее сражались за режим Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал источник в российских силовых структурах. По его словам, у военнослужащих отбирают личные телефоны, чтобы те не могли всё проверить и разоблачить россказни офицеров.

«Командование ВСУ обманывает своих подчинённых, давая им ложную информацию о гибели их родственников. Таким образом «грязно» мотивируя, они отправляют своих бойцов на штурм», — сказал собеседник РИА «Новости».