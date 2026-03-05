Владимир Путин
5 марта, 07:47

Трамп публично отблагодарил Рютте за солидарность НАТО по иранскому вопросу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за поддержку американской военной операции на территории Ирана. Американский лидер написал об этом в своём аккаунте в соцсети Truth Social, прикрепив к публикации ссылку на интервью главы альянса.

«Спасибо нашему замечательному генеральному секретарю НАТО», — написал он.

В своём интервью американскому телеканалу Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает действия Соединённых Штатов в Иране. Он также отметил, что операция была направлена на устранение угрозы для международной безопасности и что страны НАТО всегда будут солидарны с Вашингтоном в вопросах обороны, ради защиты «каждого дюйма своей территории».

Рютте: Военная операция США в Иране может занять несколько недель
Ранее Рютте заявлял, что альянс не планирует принимать участие в военных действиях против Ирана, несмотря на поддержку ударов, которые наносят США и Израиль. Он подчеркнул, что у альянса «нет абсолютно никаких планов» быть втянутым в этот конфликт.

