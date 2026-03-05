Трамп публично отблагодарил Рютте за солидарность НАТО по иранскому вопросу

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за поддержку американской военной операции на территории Ирана. Американский лидер написал об этом в своём аккаунте в соцсети Truth Social, прикрепив к публикации ссылку на интервью главы альянса.

«Спасибо нашему замечательному генеральному секретарю НАТО», — написал он.

В своём интервью американскому телеканалу Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает действия Соединённых Штатов в Иране. Он также отметил, что операция была направлена на устранение угрозы для международной безопасности и что страны НАТО всегда будут солидарны с Вашингтоном в вопросах обороны, ради защиты «каждого дюйма своей территории».

Ранее Рютте заявлял, что альянс не планирует принимать участие в военных действиях против Ирана, несмотря на поддержку ударов, которые наносят США и Израиль. Он подчеркнул, что у альянса «нет абсолютно никаких планов» быть втянутым в этот конфликт.