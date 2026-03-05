Арагчи пригрозил США возмездием за атаку на корабль в международных водах

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Соединённые Штаты пожалеют о нападении на иранское судно в международных водах. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, которые он опубликовал на своей странице в соцсети X, Вашингтон совершил преступление в двух тысячах миль от берегов Исламской Республики.

«Помяните моё слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали», — написал он.

В своём посте он также уточнил, что атаке подверглось судно Dena, на борту которого находились 130 членов экипажа. Арагчи подчеркнул, что удар был нанесён без предварительного предупреждения.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил журналистам, что субмарина потопила иранское судно в международных водах Индийского океана. По его словам, это первое успешное применение торпеды с подобным результатом со времён Второй мировой войны.