Мужчина упал ягодицами на металлический прут и повредил внутренние органы

Вьетнамские хирурги извлекли из прямой кишки 38-летнего мужчины металлический прут, который пронзил его тело на 30 сантиметров. Историей спасения пациента поделился местный телеканал VTV.

Инцидент произошёл в городе Камфа, где мужчина, предположительно, упал на арматуру прямо на строительной площадке. Врачи диагностировали у пострадавшего серьёзное кровотечение в заднем проходе, а также повреждения мочевого пузыря и брюшной полости.

Из-за обширных травм медикам пришлось проводить многочасовую операцию с особой осторожностью. Тем не менее уже через несколько дней после вмешательства органы пациента начали функционировать самостоятельно, а спустя десять дней его выписали из больницы.

