Гладков отреагировал на призыв купить квартиру в Грайвороне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал публичное обращение жительницы приграничного Грайворона. Женщина предложила главе региона купить её квартиру и пожить неделю в округе, который регулярно подвергается атакам дронов ВСУ.

Гладков напомнил, что подобное предложение поступает ему уже во второй раз. Он попросил отнестись с пониманием к тому, что физически невозможно находиться во всех приграничных населённых пунктах одновременно.

«Дело, наверное, не в этом, а в том, чтобы предпринимались меры, которые бы защитили жителей», — ответил губернатор.

Он пообещал в ближайшее время встретиться с жителями Грайворонского округа и подробно рассказать о текущей ситуации и принимаемых мерах безопасности.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших при атаке дрона на автомобиль в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа Белгородской области. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения различных частей тела.