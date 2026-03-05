Средняя зарплата в России пробила психологическую планку в 100 тысяч рублей

Федеральная служба государственной статистики подвела итоги 2025 года и обнародовала данные о среднем заработке россиян. Согласно материалам ведомства, среднестатистический работник в стране получал 100 360 рублей в месяц, что на 13,5% выше уровня 2024-го.

Традиционно высокие показатели зафиксированы в декабре. В последний месяц года средняя зарплата подскочила до 139 727 рублей. Как уточнили специалисты Росстата, по сравнению с декабрём предыдущего года прирост составил 8,1%.

В годовом сопоставлении реальные зарплаты за 2025 год поднялись на 4,4%, тогда как в декабре этот показатель оказался на уровне 2,4%. Согласно комментарию эксперта, инфляция по итогам года замедлилась до 5,6%, что дало возможность сохранить реальные доходы населения в плюсе.

А ранее Life.ru писал, что в России за год средняя зарплата поднялась больше чем на 10 тысяч рублей. По данным ЕМИСС, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России по итогам ноября 2025 года составила 98192 рубля.