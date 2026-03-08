Тарзан, Мишин и Пётр Дранга: Звёздные мужчины, которые принимают поздравления 8 Марта Оглавление Андрей Миронов, родившийся... 7 марта Виктор Добронравов: в окружении четырёх женщин Тарзан и Наташа Королёва: кто кого поздравляет первым? Пётр Дранга: как его дразнили из-за дня рождения 85 лет Алексею Мишину: тренер на льду в свой праздник Николай Чиндяйкин попросил прощения у дам Александр Роу: главный сказочник, родившийся 8 Марта Life.ru рассказывает об известных мужчинах, которые делят свой день рождения с Международным женским днём. Среди них есть актёры, музыканты, спортсмены и режиссёры. 7 марта, 21:20 Алексей Мишин, Тарзан, Пётр Дранга — кто из известных мужчин празднует 8 Марта. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ChatGPT, © ТАСС / Сергей Булкин, Егор Алеев, Александр Щербак

8 марта весь мир отмечает Международный женский день — праздник, наполненный цветами, поздравлениями и тёплыми словами в адрес прекрасной половины человечества. Но для некоторых российских известных мужчин — артистов, музыкантов, спортсменов — эта дата имеет ещё одно значение: именно в этот день они появились на свет. Все они по-разному воспринимают такое совпадение, но многие находят в нём особый символизм и даже повод для шуток.

Андрей Миронов, родившийся... 7 марта

Артист Андрей Миронов родился поздним вечером 7 марта 1941 года — в 2026 году ему бы исполнилось 85. Но его родители — известные эстрадные артисты Мария Миронова и Александр Менакер — решили записать в документах 8 марта. Актёр всю жизнь праздновал день рождения в Международный женский день.

Андрей Миронов на самом деле родился 7 марта, но отмечал 8-го. Фото © РИА «Новости» / Лев Иванов

Мария Миронова всегда шутила: «Андрей — подарок женщинам в Женский день». Творческая жизнь Миронова, полная лёгкости и артистизма, словно оправдала эту символическую дату. Не зря его обаяние и популярность сделали его любимцем публики.

Виктор Добронравов: в окружении четырёх женщин

Российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Добронравов родился 8 марта 1983 года в Таганроге. Он является сыном известного актёра Фёдора Добронравова. Виктор окончил Театральное училище имени Щукина и прославился благодаря ролям в проектах «Не родись красивой», «Чемпион мира», «Онегин», а также работе в Театре Вахтангова.

Коллеги и друзья нередко в шутку поздравляют Виктора с Международным женским днём вместо дня рождения, на что он всегда отвечает с юмором. Также актёр считает символичным, что премьеры и выход новых картин с его участием часто совпадают с датой его рождения. Сам Добронравов любит отмечать этот день в кругу семьи — с женой Александрой и дочерьми.

Виктор Добронравов — из числа звёзд-мужчин, родившихся 8 Марта. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Тарзан и Наташа Королёва: кто кого поздравляет первым?

Шоумен Сергей Глушко, наиболее известный как Тарзан, родился 8 марта 1970 года в Мирном Архангельской области. Служил на космодроме Плесецк, занимался бодибилдингом, музыкой и рисованием, впоследствии переехал в Москву и пошёл в шоу-бизнес. Для артиста, чья карьера строилась на восхищении женской аудитории, совпадение дня рождения с праздником женщин выглядит особенно символичным.

Шоумен Сергей Глушко родился в Международный женский день. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

В одном из своих интервью Сергей признался, что в этот день он обменивается поздравлениями с женой, певицей Наташей Королёвой. «Наташа всегда меня первой поздравляет с утра, ну а потом — я её», — говорит Тарзан.

Однако провести праздничные дни вместе супругам удаётся не всегда. Иногда Тарзан выступает со своим шоу 8 Марта, чтобы поздравить женщин.

Пётр Дранга: как его дразнили из-за дня рождения

Музыкант и супруг актрисы Агаты Муцениеце Пётр Дранга вспоминает, что в детстве одноклассники смеялись над ним в день рождения. Дети знали, что 8 Марта нужно поздравлять девочек — и Петра. Тем не менее артист относится к этому с юмором и называет себя «поджигателем домов и сердец».

Аккордеонист Пётр Дранга к дню рождения 8 Марта относится с юмором. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Аккордеонист особенно любит давать концерты 8 Марта. Он со сцены чествует женщин и получает тёплые слова в ответ. В этот день Пётр также поздравляет маму, сестёр и бабушку.

85 лет Алексею Мишину: тренер на льду в свой праздник

Легендарный тренер по фигурному катанию, профессор и кандидат педагогических наук Алексей Мишин родился 8 марта 1941 года в Севастополе — в 2026 году ему исполняется 85. Он воспитал целую плеяду олимпийских чемпионов, среди которых Алексей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Среди его подопечных было и много талантливых фигуристок — Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Каролина Костнер и другие.

Тренер Алексей Мишин 8 Марта отмечает 85-летие. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мишин с юмором относится к совпадению даты рождения с Международным женским днём, называя это приятной особенностью. Тренер отмечает, что в его жизни много любви к женщинам (ученицам) и цветов, которые ему традиционно дарят в день рождения. Алексей Николаевич часто встречает свои юбилеи и дни рождения на катке.

Николай Чиндяйкин попросил прощения у дам

Актёр Николай Чиндяйкин, известный по ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Каменская», «Антикиллер», «Нюхач», родился 8 марта 1947 года. Режиссёр и педагог МХТ им. Чехова считает дату своего рождения знаком удачи.

Актёр Николай Чиндяйкин считает свой день рождения 8 Марта удачей. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Николай Дмитриевич часто работает в праздничный день и относится к этому с благодарностью и юмором. В одном интервью он с улыбкой попросил прощения у дам за то, что родился в их праздник.

Александр Роу: главный сказочник, родившийся 8 Марта

Сказочник Александр Роу родился, предположительно, 8 марта. Фото © РИА «Новости» / В. Козлов

Советский кинорежиссёр-сказочник Александр Артурович Роу, ирландец по отцу и грек по маме, родился 8 марта (по некоторым данным 9 марта) 1906 года в Юрьевце. Создатель 14 фильмов-сказок, среди которых «Морозко», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», он стал основоположником жанра, где чудеса творили живые актёры.

Роу посвятил жизнь созданию атмосферы волшебства — и символично, что он родился в день весны, когда всё пробуждается к новой жизни. Его добрые и волшебные фильмы подарили детство не одному поколению зрителей.

Авторы Кира Громова