Цена газа в Европе превысила $650 после заявления Путина о поставках

На открытии торгов на лондонской бирже ICE цена газа в Европе превысила $650 за тысячу кубометров, показали данные биржи. Рост произошёл после слов президента России Владимира Путина о возможном досрочном прекращении поставок в ЕС. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На фоне заявлений российских властей о возможном сокращении поставок газа в Европу стоимость энергоносителя на европейском рынке выросла более чем на 10% на старте торгов. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла около $655 за тысячу кубометров, что соответствует 54,615 евро за мегаватт-час. Биржевые цены пересчитаны из евро в доллары исходя из текущего обменного курса, а фьючерсные контракты демонстрируют тревожные сигналы для европейских потребителей и компаний, зависящих от поставок российского газа.