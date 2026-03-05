Пожилая женщина погибла при ударе украинского дрона по автомобилю в ЛНР
Пенсионерка стала целью украинского беспилотника в Сватове Луганской Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР, во время удара 71-летняя женщина находилась в автомобиле. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, менее чем через час она скончалась.
«Вражеский БПЛА атаковал машину в черте города у отделения пенсионного фонда», — говорится в сообщении.
Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Дроны сбивали в четырёх районах региона.
