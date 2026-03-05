Украинские туристы в ОАЭ пожаловались на отсутствие помощи со стороны МИД

Украинские туристы, оказавшиеся в ОАЭ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявляют о проблемах с возвращением домой. По их словам, дипломатические службы страны не оказывают необходимой помощи с выездом. Об этом пишет «Старана.ua».

Одна из путешественниц в Дубае рассказала в соцсетях, что многие отдыхающие оказались в сложной ситуации после истечения оплаченного проживания в гостиницах. Людям приходится продлевать номера за собственный счёт, чтобы не остаться без жилья. По словам женщины, официальные структуры не помогают с размещением и не предлагают решений для тех, кто оказался в затруднительном положении.

Также она отметила, что доступные маршруты вылета стоят очень дорого. Речь идёт о перелётах через Саудовскую Аравию и Оман, однако часть пересадок проходит через аэропорты, закрытые из-за конфликта. Туристка утверждает, что в сложившейся ситуации представители ведомства лишь предложили гражданам «заполнить заявку для статистики, чтобы они знали, сколько погибло украинцев за границей в результате конфликта».

Ранее Life.ru писал, что российские туристы застряли в Африке и Азии из-за закрытия неба над ОАЭ. Многие из них купили билеты со стыковкой в Эмиратах, но рейсы были отменены. Пассажиры вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счёт.