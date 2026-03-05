Песков заявил, что ближневосточный конфликт не должен влиять на цены на бензин в РФ

Обострение обстановки на Ближнем Востоке и вызванные этим изменения на мировом рынке нефти не станут поводом для подорожания горючего внутри нашей страны. Российский кабинет министров внимательно контролирует внутренний рынок, чтобы избежать подобных скачков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, «международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен у нас на топливо».

Представитель Кремля подчеркнул, что государственные структуры постоянно анализируют происходящее. Это необходимо для обеспечения стабильности стоимости нефтепродуктов на автозаправках.

Власти намерены и дальше пресекать любые попытки спекулятивного роста цен, опираясь на имеющиеся инструменты регулирования. Текущий мониторинг позволяет своевременно реагировать на возможные угрозы для экономики.

Также Песков заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не требует дополнительных распоряжений со стороны президента Владимира Путина относительно стоимости топлива в России. Представитель Кремля подчеркнул, что в стране уже работает «хорошо отлаженная система», которая позволяет удерживать цены под контролем. Основными регуляторами в этом вопросе выступают правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее сообщалось, что Индия снова закупает нефть из России после перебоев поставок из ближневосточного региона, вызванных войной в Иране. На этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров с российской нефтью Urals.