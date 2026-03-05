Владимир Путин
5 марта, 09:57

Актриса Уколова рассказала о работе с 11-летней Руденко, которая не даёт скучать на съёмках

Анастасия Уколова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiyaa_ukolova

Актриса Анастасия Уколова поделилась впечатлениями о съёмках фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» с 11-летней коллегой Алисой Руденко. По словам Уколовой, девочка необычайно энергична и взросла для своего возраста — с ней можно обсуждать любые темы.

Уколова рассказала о работе Алисой Руденко. Видео © Пятый канал

Алиса постоянно придумывает новое: хочет снять танец для соцсетей или спеть. Взрослым бывает сложно выдерживать её темп. Чтобы немного отдохнуть, Уколова предлагает поиграть в «молчанку» — но девочка выдерживает всего несколько минут и снова начинает разговор. Об этом актриса рассказала в интервью Пятому каналу.

Артистка вспомнила забавный случай: Алиса подсмотрела пароль от телефона коллеги Никиты Кологривого и угадала его. Также Уколова отметила, что в корзине девочки на маркетплейсе почти три сотни товаров — «настоящая женщина», пошутила она.

Лия Мурадьян
