Актриса Уколова рассказала о работе с 11-летней Руденко, которая не даёт скучать на съёмках

Актриса Анастасия Уколова поделилась впечатлениями о съёмках фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» с 11-летней коллегой Алисой Руденко. По словам Уколовой, девочка необычайно энергична и взросла для своего возраста — с ней можно обсуждать любые темы.

Уколова рассказала о работе Алисой Руденко. Видео © Пятый канал

Алиса постоянно придумывает новое: хочет снять танец для соцсетей или спеть. Взрослым бывает сложно выдерживать её темп. Чтобы немного отдохнуть, Уколова предлагает поиграть в «молчанку» — но девочка выдерживает всего несколько минут и снова начинает разговор. Об этом актриса рассказала в интервью Пятому каналу.

Артистка вспомнила забавный случай: Алиса подсмотрела пароль от телефона коллеги Никиты Кологривого и угадала его. Также Уколова отметила, что в корзине девочки на маркетплейсе почти три сотни товаров — «настоящая женщина», пошутила она.

Ране Life.ru сообщал, что вселенная «Игры престолов» готовится к большому кино. Warner Bros. начала работать над полнометражным фильм, посвященным Эйгону I Таргариену по прозвищу Завоеватель. События развернутся примерно за 300 лет до сериала «Игра престолов».