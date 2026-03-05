Владимир Путин
5 марта, 09:56

ПВО России за сутки уничтожила три ракеты HIMARS и 410 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили три ракеты системы залпового огня HIMARS, восемь управляемых авиационных бомб и 410 беспилотников самолетного типа украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ 5 марта.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 410 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Новости СВО. Прорыв к Славянску и зачистка Константиновки, ВСУ теряют тылы в Сумской области, Трамп жалеет о передаче оружия Украине, 5 марта
Ранее сообщалось, что в Сватове Луганской Народной Республики пенсионерка стала жертвой удара украинского беспилотника. Во время атаки 71-летняя женщина находилась в автомобиле. Пострадавшую госпитализировали, однако менее чем через час она скончалась.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
