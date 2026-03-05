ПВО России за сутки уничтожила три ракеты HIMARS и 410 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили три ракеты системы залпового огня HIMARS, восемь управляемых авиационных бомб и 410 беспилотников самолетного типа украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ 5 марта.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 410 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сватове Луганской Народной Республики пенсионерка стала жертвой удара украинского беспилотника. Во время атаки 71-летняя женщина находилась в автомобиле. Пострадавшую госпитализировали, однако менее чем через час она скончалась.