5 марта, 10:12

В Кремле объяснили предложение Путина об уходе РФ с газового рынка Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noomcpk

Предложение президента России Владимира Путина проанализировать перспективы перенаправления поставок газа на новые рынки продиктовано исключительно интересами страны. Данное заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер накануне озвучил эту инициативу, и пояснил её логику. По словам Пескова, на рынке присутствуют разные игроки: американские компании предлагают дорогой товар, тогда как у России есть свой продукт и покупатели, заинтересованные в его приобретении.

«Вчерашнее заявление Путина все хорошо слышали. Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность, поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам», — сказал Песков.

Путин назвал Венгрию и Словакию надёжными партнёрами России в энергетике
Напомним, что Владимир Путин анонсировал новые шаги по перенаправлению газовых потоков, поручив правительству совместно с профильными компаниями проработать вопрос переориентации отрасли. Глава государства пояснил, что речь идёт о снижении зависимости от европейского направления. Основная задача заключается в выходе на более перспективные и экономически выгодные рынки сбыта.

