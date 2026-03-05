Власти Тюменской области опровергли сообщения о взрывах в районе Антипино

Жители Тюмени рассказали о громких хлопках в районе Антипино. Люди предположили, что это взрывы. Но власти региона опровергли эту информацию.

«Я на кухне была, НПЗ мне видно из окна. Резко бабахнуло, причём это не на полигоне явно было. <...> В сторону завода проехали машины с мигалками», — поделилась женщина в разговоре с URA.ru.

В инфоцентре правительства Тюменской области заявили — данные о взрыве не соответствуют действительности.

«Сигналов с предприятия в экстренные службы не поступало. Обстановка спокойная, подтвердили специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении регионального правительства в телеграм-канале.

