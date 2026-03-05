Владимир Путин
5 марта, 10:11

Власти Тюменской области опровергли сообщения о взрывах в районе Антипино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Жители Тюмени рассказали о громких хлопках в районе Антипино. Люди предположили, что это взрывы. Но власти региона опровергли эту информацию.

«Я на кухне была, НПЗ мне видно из окна. Резко бабахнуло, причём это не на полигоне явно было. <...> В сторону завода проехали машины с мигалками», — поделилась женщина в разговоре с URA.ru.

В инфоцентре правительства Тюменской области заявили — данные о взрыве не соответствуют действительности.

«Сигналов с предприятия в экстренные службы не поступало. Обстановка спокойная, подтвердили специалисты экстренных служб»,говорится в сообщении регионального правительства в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что ночью над Сочи прозвучала серия взрывов во время угрозы атаки дронов. Очевидцы насчитали около десяти хлопков в районе Адлера, «Сириуса» и Лазаревского района города. Взрывы начались примерно в 02:00 ночи.

Лия Мурадьян
