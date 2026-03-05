Владимир Путин
5 марта, 10:34

Прокурор запросил для телеведущей Татьяны Лазаревой* семь лет колонии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Татьяне Лазаревой* грозит семь лет лишения свободы по новому уголовному делу — соответствующее наказание запросило гособвинение. Как рассказал РИА «Новости» адвокат телеведущей Леонид Соловьёв, речь идёт о процессе, связанном с уклонением от выполнения обязанностей иноагента.

«С учётом приговора военного суда запросили семь лет лишения свободы с запретом на четыре года администрировать сайты», — сказал он.

Прокурор обратился к мировому судье с просьбой присоединить полгода к неотбытому сроку по предыдущему делу. Напомним, за оправдание терроризма Лазарева* уже осуждена заочно на 6,5 лет.

На данный момент началось повторное разбирательство по обвинению в уклонении от обязанностей, возложенных на лицо со статусом иноагента.

Прокуратура просит отменить заочный приговор Татьяне Лазаревой*

Ранее Татьяна Лазарева* выразила сочувствие главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Телеведущая заявила, что специальная военная операция на Украине изменила её отношение к экс-коллеге по цеху, который, по её словам, из соведущего на мероприятиях превратился в «масштабную фигуру».

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Татьяна Лазарева
  • Знаменитости
  • Поп-культура
