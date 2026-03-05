Впервые в текущем году украинская авиация задействовала боевые машины для атаки на приграничные районы РФ. По информации координатора подполья Геннадия Алехина, противник выполнил пуски ракет класса «воздух-земля» с бортов F-16.

Самолёты осуществили вылет с территории Полтавской и Сумской областей. Дежурные средства ПВО успешно ликвидировали все выпущенные снаряды, не допустив поражения наземных целей.

Примечательно, что это уже второе появление американских истребителей у российских рубежей за семь дней. Ещё 2 марта авиапара из F-16 применила планирующие бомбы по объектам в районе Волчанска. После выполнения боевой задачи один из бортов совершил приземление на аэродроме в Чугуеве.

Ранее сообщалось, что украинская авиация начала проявлять повышенную активность вблизи линии фронта. Истребитель F-16 приземлился на аэродроме в Чугуеве Харьковской области. Самолёты выполняли манёвры с запуском планирующих бомб в районе Волчанска и Липцов.