Регион
5 марта, 10:30

Истребители F-16 замечены у российских границ дважды за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Впервые в текущем году украинская авиация задействовала боевые машины для атаки на приграничные районы РФ. По информации координатора подполья Геннадия Алехина, противник выполнил пуски ракет класса «воздух-земля» с бортов F-16.

Самолёты осуществили вылет с территории Полтавской и Сумской областей. Дежурные средства ПВО успешно ликвидировали все выпущенные снаряды, не допустив поражения наземных целей.

Примечательно, что это уже второе появление американских истребителей у российских рубежей за семь дней. Ещё 2 марта авиапара из F-16 применила планирующие бомбы по объектам в районе Волчанска. После выполнения боевой задачи один из бортов совершил приземление на аэродроме в Чугуеве.

Reuters узнало об острой нехватке ракет для F-16 ВСУ
Ранее сообщалось, что украинская авиация начала проявлять повышенную активность вблизи линии фронта. Истребитель F-16 приземлился на аэродроме в Чугуеве Харьковской области. Самолёты выполняли манёвры с запуском планирующих бомб в районе Волчанска и Липцов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

