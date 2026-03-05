TWZ назвал новую российскую ракету «Изделие 30» головной болью для ПВО Украины

Применение Россией новейшей крылатой ракеты «Изделие 30» способно создать серьёзные проблемы для противовоздушной обороны Украины. Такое мнение выразило американское издание The War Zone (TWZ).

В публикации отмечается, что новая ракета дешевле и быстрее в производстве, а также обладает большей поражающей способностью по сравнению с предыдущими образцами крылатых ракет воздушного базирования. По мнению аналитиков, использование «Изделия 30» может указывать на стремление России оптимизировать производственную цепочку под высокий темп применения боеприпасов.

«В результате страна стремится создать оружие этого класса, которое дешевле в производстве и лучше подходит для характера конфликта», — пишет TWZ.

TWZ допускает, что при создании «Изделия 30» использовались наработки от других российских ракет, что позволило снизить стоимость и упростить конструкцию. Издание называет новое оружие более дешёвой альтернативой ракетам Х-101 и Х-555, применяемым бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160.

