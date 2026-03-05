Миру грозит волна нелегальной торговли оружием после окончания войн, заявил эксперт

После окончания текущих конфликтов излишки вооружений хлынут на чёрный рынок, предупредил главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

«Когда всё закончится, освободится большое количество оружия. Найдутся дельцы, которые будут скупать и перепродавать его законным или незаконным способом», — отметил эксперт в интервью RTVI.

Стрелковое оружие он назвал вспомогательным — оно решает лишь локальные задачи и не влияет на глобальную безопасность. Современные войны ведут дронами, ракетами и авиацией.

После боевых действий в зонах конфликтов наступит период нестабильности — «выяснения, кто главный». Гражданские без оружия окажутся в особенно сложной ситуации. Странам, не участвующим в конфликтах, придётся бороться с потоком нелегального вооружения.

