5 марта, 10:43

Миру грозит волна нелегальной торговли оружием после окончания войн, заявил эксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SolidMaks

После окончания текущих конфликтов излишки вооружений хлынут на чёрный рынок, предупредил главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

«Когда всё закончится, освободится большое количество оружия. Найдутся дельцы, которые будут скупать и перепродавать его законным или незаконным способом», — отметил эксперт в интервью RTVI.

Стрелковое оружие он назвал вспомогательным — оно решает лишь локальные задачи и не влияет на глобальную безопасность. Современные войны ведут дронами, ракетами и авиацией.

После боевых действий в зонах конфликтов наступит период нестабильности — «выяснения, кто главный». Гражданские без оружия окажутся в особенно сложной ситуации. Странам, не участвующим в конфликтах, придётся бороться с потоком нелегального вооружения.

Белый дом назвал глупым решением Байдена передачу лучшего оружия США Украине

Ранее в Госдуме предупредили о прямой угрозе для России транзита ядерных боеприпасов через территорию Финляндии. По словам депутата, такой шаг выходит за рамки обычной эскалации. Это уже непосредственная опасность для государства.

