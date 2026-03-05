Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт назвала передачу оружия Киеву неразумным решением бывшего президента Джо Байдена. На брифинге она сказала, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял очень глупый и некомпетентный лидер.

«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — заявила пресс-секретарь администрации США в ходе трансляции брифинга.

Она добавила, что нынешний лидер страны Дональд Трамп неоднократно указывал на неразумность подобных шагов Байдена.