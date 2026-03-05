Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 01:44

Белый дом назвал глупым решением Байдена передачу лучшего оружия США Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт назвала передачу оружия Киеву неразумным решением бывшего президента Джо Байдена. На брифинге она сказала, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял очень глупый и некомпетентный лидер.

«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — заявила пресс-секретарь администрации США в ходе трансляции брифинга.

Она добавила, что нынешний лидер страны Дональд Трамп неоднократно указывал на неразумность подобных шагов Байдена.

Ранее Владимир Зеленский выразил опасения, что Украина может недополучить ракеты и вооружения из-за военной операции США против Ирана. По его словам, американцы уже удерживают ракеты Patriot для операции на Ближнем Востоке. Киев не получает их уже два — три месяца. Это делает противовоздушную оборону украинских вооружённых сил бесполезной.

Лия Мурадьян
