Белый дом назвал глупым решением Байдена передачу лучшего оружия США Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link
Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт назвала передачу оружия Киеву неразумным решением бывшего президента Джо Байдена. На брифинге она сказала, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял очень глупый и некомпетентный лидер.
«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — заявила пресс-секретарь администрации США в ходе трансляции брифинга.
Она добавила, что нынешний лидер страны Дональд Трамп неоднократно указывал на неразумность подобных шагов Байдена.
Ранее Владимир Зеленский выразил опасения, что Украина может недополучить ракеты и вооружения из-за военной операции США против Ирана. По его словам, американцы уже удерживают ракеты Patriot для операции на Ближнем Востоке. Киев не получает их уже два — три месяца. Это делает противовоздушную оборону украинских вооружённых сил бесполезной.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.