Сапёры обезвредили СВУ, найденное на юге Москвы

Операция на юге Москвы завершилась благополучно: найденное возле жилого дома на улице Мусы Джалиля самодельное взрывное устройство было обезврежено дистанционно, при помощи специального робота. Об этом сообщает Mash.

Напомним, что инцидент произошёл на улице Мусы Джалиля. С парковки отъехала машина, и водитель обнаружил подозрительный свёрток. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы столицы.