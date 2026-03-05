Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 10:25

Сапёры обезвредили СВУ, найденное на юге Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sandyman

Операция на юге Москвы завершилась благополучно: найденное возле жилого дома на улице Мусы Джалиля самодельное взрывное устройство было обезврежено дистанционно, при помощи специального робота. Об этом сообщает Mash.

Напомним, что инцидент произошёл на улице Мусы Джалиля. С парковки отъехала машина, и водитель обнаружил подозрительный свёрток. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы столицы.

