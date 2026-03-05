Владимир Путин
5 марта

WSJ: Берлин оставил Германию с «голым» небом из-за яростной поддержки Украины

Одна из систем ПВО Patriot производства США на вооружении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Яростная поддержка Украины немецким руководством оставила Германию с голым небом. Как пишет американская газета The Wall Street Journal, всё дело в передаче большинства систем ПВО Незалежной и странам «восточного фланга» НАТО.

«Сама Германия осталась слабо защищённой от воздушного нападения», — говорится в материале.

Германия является одним из ключевых европейских поставщиков систем противовоздушной обороны для Украины. Среди переданного — зенитные самоходные установки Gepard, комплексы IRIS-T (в версиях SLM и SLS), а также ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot. В связи с интенсивностью поставок официальные лица ФРГ неоднократно заявляли об исчерпании имеющихся запасов и невозможности дальнейших передач без ущерба для собственной обороноспособности, что привело к изменению схемы помощи: теперь финансирование зачастую направляется на закупку нового вооружения напрямую с производственных линий, преимущественно в США.

Ранее американская газета The New York Times узнала, что США истощают собственный запас ракет для систем ПВО из-за массового применения Ираном дешёвых «Шахедов». Оказалось, что затраты на перехват дронов-камикадзе минимум в десять раз выше их стоимости. При этом Штаты не успевают вовремя восполнять запасы ракет-перехватчиков.

