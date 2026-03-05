Владимир Путин
5 марта, 10:56

Гоша Куценко назвал сексизмом заставлять женщин «пахать» на работе

Актёр Гоша Куценко счёл сексизмом заставлять женщин много и тяжело работать. Признание он сделал в беседе с журналистами в рамках «Форума в большом городе», организованного VK.

У актёра спросили, как он смотрит на женщин в «мужских» профессиях. Если с футбольным арбитром Куценко согласился («очень сексуально»), то вот насчёт работы дам в шахтах оказался строго против. Вообще, говорит артист, заставлять женщину тяжело работать — это сексизм.

Гоша Куценко о женщинах разных профессий. Видео © Life.ru

«Женщина должна наслаждаться жизнью и рожать детей», сказал артист.

На возмущение журналистки о том, что это звучит «по-сексистски», он парировал, что заставлять женщину пахать — вот это по-сексистски.

«Это зависит от характера, и если женщина деятельна — то она будет работать. Но заставлять женщину пахать — это по-сексистски. Наоборот, женщина — это цветок жизни. Я с женщинами никогда не спорю — женщина всегда права», заключил Куценко.

Кстати, для многих россиянок 8 Марта на работе превращается не в праздник, а в повод для неловкости. Шаблонные поздравления, бездушные подарки и скучные фуршеты нередко портят настроение. Life.ru узнал, какие детали чаще всего раздражают сотрудниц.

Обложка © Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • 8 марта
  • Гоша Куценко
  • Знаменитости
  • Поп-культура
