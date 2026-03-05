В Иране заявили о гибели «важных» сотрудников ЦРУ при ударе на Ближнем Востоке
Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ погибли при иранском ударе по штаб-квартире разведывательного ведомства в одной из стран Ближнего Востока. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на источник.
«Также [убиты] несколько других офицеров», — добавили в агентстве.
Ранее иранское агентство Tesnim заявило о гибели шести сотрудников ЦРУ при ракетном ударе по территории ОАЭ. Ещё двое пострадали.
