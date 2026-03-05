Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 11:03

В Иране заявили о гибели «важных» сотрудников ЦРУ при ударе на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ погибли при иранском ударе по штаб-квартире разведывательного ведомства в одной из стран Ближнего Востока. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на источник.

«Также [убиты] несколько других офицеров», — добавили в агентстве.

Получит ли Украина «остатки с барского стола», если США будут вести войну с Ираном до сентября: мнение эксперта
Получит ли Украина «остатки с барского стола», если США будут вести войну с Ираном до сентября: мнение эксперта

Ранее иранское агентство Tesnim заявило о гибели шести сотрудников ЦРУ при ракетном ударе по территории ОАЭ. Ещё двое пострадали.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • цру
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar