Эмму Уотсон застукали за страстным поцелуем с богачом из Мексики

Актрису Эмму Уотсон заметили в компании мексиканского миллиардера Гонсало Эвиа Байльереса. Между ними может быть роман, пишет People.

Первые слухи о романе появились ещё зимой. Пару видели вместе на отдыхе в Куршевеле. Позднее папарацци несколько раз сняли их во время встреч в Мексике. Совместные прогулки и ужины подогрели разговоры о возможных отношениях.

Гонсало Эвиа Байльерес — представитель одной из самых влиятельных и богатых семей Мексики. Его родственникам принадлежит крупный конгломерат Grupo BAL. В структуру холдинга входят компании из разных отраслей, включая горнодобывающую промышленность, финансовый сектор, торговлю и страхование.

