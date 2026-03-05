Владимир Путин
5 марта, 12:30

Эмму Уотсон застукали за страстным поцелуем с богачом из Мексики

Эмма Уотсон. Обложка © ТАСС / АР

Актрису Эмму Уотсон заметили в компании мексиканского миллиардера Гонсало Эвиа Байльереса. Между ними может быть роман, пишет People.

Первые слухи о романе появились ещё зимой. Пару видели вместе на отдыхе в Куршевеле. Позднее папарацци несколько раз сняли их во время встреч в Мексике. Совместные прогулки и ужины подогрели разговоры о возможных отношениях.

Гонсало Эвиа Байльерес — представитель одной из самых влиятельных и богатых семей Мексики. Его родственникам принадлежит крупный конгломерат Grupo BAL. В структуру холдинга входят компании из разных отраслей, включая горнодобывающую промышленность, финансовый сектор, торговлю и страхование.

Ранее Life.ru писал о тайной свадьбе голливудских звёзд Зендеи и Тома Холланда. Они познакомились в 2016 году на съёмках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» и долгое время были просто друзьями.

