Свердловская комиссия опровергла слухи о создании корпуса в Иране

Информация о формировании на Урале добровольческого корпуса для участия в конфликте в Иране является фейком. Документ поддельный, а распространение ведётся с поддельных аккаунтов чиновников. Об этом сообщила пресс-служба антитеррористической комиссии Свердловской области.

«Информация о формировании добровольческого корпуса для участия в конфликте на территории Ирана является фейком. В сети выявлены попытки распространения поддельного документа. Для придания достоверности фейку информация распространяется с поддельных аккаунтов руководителей государственных органов. Очередной вброс злоумышленников направлен на дискредитацию работы органов власти и провоцирование международных конфликтов», — говорится в сообщении.

Комиссия предупредила жителей Свердловской области не распространять недостоверные сведения в мессенджерах и соцсетях. Для официальной информации и нормативных актов власти рекомендуют использовать портал правовой информации региона и Свердловский пул новостей. Органы власти подчеркнули, что все поддельные документы создаются с целью дестабилизации и дискредитации работы государственных структур.

