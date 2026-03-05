Война США и Ирана: Тегеран разоряет монархии Залива, Катар остался без ракет ПВО, а НАТО готовится вступить в конфликт, 5 марта Оглавление Кошмар Пентагона: дроны Ирана рвут оборону США Дата-центры горят: Иран обрушил банки в Дубае и Бахрейне Ормузский пролив встал: страховка взлетела в 12 раз Альянс в деле: НАТО официально втягивается в конфликт Трамп пригрозил Испании, Мадрид послал Вашингтон Подлодка США потопила иранский фрегат, монархии Персидского залива несут убытки из-за ударов Исламской Республики, Израиль сносит Ливан, у Катара заканчиваются ракеты для ПВО — дайджест Life.ru. 5 марта, 09:22 США не могут справиться с БПЛА Shahed-136, Иран отражает атаки новейшего вооружения. Обложка © GPTChat

Кошмар Пентагона: дроны Ирана рвут оборону США

100 дней может продлиться операция США против Ирана. Но кампания может затянуться и до сентября, сообщили в Пентагоне.

Американская подлодка потопила фрегат ВМС Ирана Dena у берегов Шри-Ланки. Корабль возвращался с международных морских учений в Индии. Власти Шри-Ланки сообщили об извлечении с фрегата 87 тел экипажа.

Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что уничтожено больше 20 иранских военных кораблей. Фактически военно-морское присутствие Ирана в регионе нейтрализовано.

— Америка побеждает — решительно, сокрушительно и безжалостно, — заявил министр войны США Пит Хегсет.

По его словам, ВВС Штатов и Израиля установили полный контроль над иранским небом. Высокопоставленные лидеры Исламской Республики пропали, мертвы или спрятались в бункерах.

Тем не менее на закрытом брифинге Пит Хегсет признался, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 представляют более серьёзную проблему, чем предполагалось. Американские системы ПВО не в состоянии перехватить каждый беспилотник, сообщает CNN.

Главная проблема штатовских установок противовоздушной обороны — крайне высокая стоимость и быстрый расход боеприпасов, пишет The Washington Post. В Катаре истощились запасы ракет для комплексов Patriot. При том что монархия годами закупала боекомплект и заполнила склады.

Применение ракет PrSM по целям в Иране. Видео © Telegram / Военная хроника

США потеряли три загоризонтных радара AN-TPY-2 — один в Иордании, два в ОАЭ. Эти установки — ключевой элемент системы противоракетной обороны, а их стоимость превышает 500 миллионов долларов за каждый.

Израиль продолжает наземную операцию в Ливане. Руководство израильской армии призвало жителей приграничных районов Ливана покинуть территорию и эвакуироваться севернее реки Литани. На этой местности ЦАХАЛ займётся формированием «демилитаризованной зоны». Предупреждение также касается жителей городов Сур и Бинт-Джбейл.

Дата-центры горят: Иран обрушил банки в Дубае и Бахрейне

Иран не контактировал с США по поводу завершения конфликта. Исламская Республика не будет пользоваться таким предложением и в будущем, сообщило агентство Tashim. Израильская разведка заявляет об обратном. По её информации, Вашингтон и Тегеран проводили переговоры о прекращении огня.

Атаки Ирана носят оборонительный характер и направлены только против объектов, с которых наносят удары по республике, сообщил иранский МИД. За сутки Исламская Республика запустила 40 ракет по целям в Ближневосточном регионе. Также ещё один залп был по территории Израиля.

На Ближнем Востоке начался коллапс IT-инфраструктуры. В странах региона перебои в работе банковских и интернет-сервисов. Иран нанёс удары по дата-центрам в Бахрейне и Дубае. Владельцам мощностей приходится перенаправлять трафик на другие объекты, из-за чего растёт нагрузка на инфраструктуру.

Ормузский пролив встал: страховка взлетела в 12 раз

Датский морской контейнерный перевозчик приостановил приём заказов на перевозку грузов в ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию и из этих стран. Такое же решение приняла крупнейшая немецкая контейнерная судоходная компания. Причина отказов — боевые действия в регионе.

Пролёт крылатой ракеты «Томагавк» над Персидским заливом. Видео © Telegram / Военная хроника

Стоимость страховки судов, которые идут через Ормузский пролив, выросла в 12 раз. Морские компании не готовы платить такие суммы, и многие из них остановили рейсы через транспортный коридор. Американские обещания сопровождать суда, идущие через пролив, не сработали, пишет Financial Times.

Альянс в деле: НАТО официально втягивается в конфликт

Североатлантический альянс готовится применить статью о коллективной обороне в военной кампании США против Ирана. Об этом сообщил генсек организации Марк Рютте.

— Мы подготовились к этому. То, что мы делаем на данный момент в рамках НАТО, — это обеспечение защиты каждого дюйма территории альянса, — заявил Рютте в интервью телеканалу Newsmax.

НАТО не будет раскрывать конкретные сроки возможного использования статьи, чтобы не дать противникам подготовиться. Ранее Марк Рютте заявлял, что альянс не станет участвовать в операции США и Израиля против Исламской Республики.

Трамп пригрозил Испании, Мадрид послал Вашингтон

После угроз Трампа разорвать торговые отношения с Испанией премьер-министр монархии Педро Санчез назвал американскую кампанию против Ирана рискованной и ведущей к мировой катастрофе.

— Что мы действительно знаем, так это то, что из этого не выйдет более справедливого международного порядка. Это также не приведёт ни к повышению заработной платы, ни к улучшению оказания коммунальных услуг, ни к улучшению состояния окружающей среды, — заявил Санчез.

Он подчеркнул, что Испания продолжит выступать против назревающей катастрофы.

Спустя время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Мадрид передумал и будет помогать США и Израилю в ходе конфликта. Глава МИД Испании Мануэль Альбарес сразу же опроверг заявление американской представительницы.

