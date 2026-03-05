Надыктов опроверг претензии на 1,58 млн рублей от детей соавтора песен «Вороваек»

Никита Надыктов, руководитель группы «Воровайки», опроверг информацию о финансовых претензиях со стороны детей соавтора песен коллектива. Он заявил — никаких требований на сумму 1,58 миллиона рублей он не получал.

«Я эту новость узнал из СМИ, я не знаю эту семью и претензий никаких я не получал», — сказал Надыктов в беседе с 360.ru.

Он добавил, что все заявления по теме претензий являются клеветой. Между семьями никогда не было конфликта, а сам Надыктов этих людей не знает.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о скандале в музыкальной индустрии вокруг хитов группы «Воровайки». По информации канала, дети покойного поэта Степана Неркараряна якобы потребовали долю дохода от использования его композиций. Сумма претензии составила 1,58 миллиона рублей.