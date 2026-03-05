Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 11:42

Надыктов опроверг претензии на 1,58 млн рублей от детей соавтора песен «Вороваек»

Обложка © VK / «Воровайки»

Никита Надыктов, руководитель группы «Воровайки», опроверг информацию о финансовых претензиях со стороны детей соавтора песен коллектива. Он заявил — никаких требований на сумму 1,58 миллиона рублей он не получал.

«Я эту новость узнал из СМИ, я не знаю эту семью и претензий никаких я не получал», — сказал Надыктов в беседе с 360.ru.

Он добавил, что все заявления по теме претензий являются клеветой. Между семьями никогда не было конфликта, а сам Надыктов этих людей не знает.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о скандале в музыкальной индустрии вокруг хитов группы «Воровайки». По информации канала, дети покойного поэта Степана Неркараряна якобы потребовали долю дохода от использования его композиций. Сумма претензии составила 1,58 миллиона рублей.

BannerImage
Лия Мурадьян
