В прокуратуре Новосибирска сотрудник пытался задушить коллегу

В Новосибирске сотрудницу областной прокуратуры избил коллега из-за отказа подписывать документы на компенсацию проезда. Женщину спасли коллеги и полиция. Об этом сообщает NGS.ru.

Конфликт начался, когда сотрудник материально-технического отдела принес документы финансисту, требуя компенсацию проезда в размере шести тысяч рублей. Женщина отказалась подписывать бумаги из-за выявленных нарушений. Через полтора месяца мужчина вновь принес те же документы без исправлений и снова получил отказ.

Попытки урегулировать ситуацию по телефону не увенчались успехом. Тогда мужчина ворвался в кабинет, ударил коллегу кулаком, повалил на пол и стал душить. Он также угрожал женщине выбросить её в окно и лишить жизни. Агрессора в итоге остановили коллеги, после чего его сразу же уволили. Также в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее в Орске зафиксировали нападение на врача-травматолога, который недавно вернулся из зоны спецоперации. Злоумышленник в пьяном виде ворвался в приёмный покой вместе с приятелем и напал на медика, награждённого медалью за спасение людей в зоне боевых действий. В результате врач получил серьёзные травмы, включая перелом носа, а нарушителя задержали.