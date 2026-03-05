Шойгу: Для атаки на Иран США и Израилю не понадобилась даже «пробирка с порошком»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя агрессию США и Израиля против Ирана, заявил, что современные подходы к оправданию военных действий достигли абсурда. По его словам, если раньше для начала интервенции требовался хотя бы надуманный предлог, вроде «пробирки с порошком», то теперь ситуация изменилась кардинальным образом.

«То, что касается подходов, мы прошли за достаточно короткий период, когда поводом для начала подобных действий была пробирка с неким белым порошком, и сегодня мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких», — сказал Шойгу журналистам.

Cекретарь Совбеза РФ провёл параллель между нынешней ситуацией и печально известным выступлением госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году, когда он демонстрировал пробирку с якобы имеющимся у Ирака оружием массового поражения, что стало формальным поводом для вторжения.

Ранее Дмитрий Медведев назвал безумными планы НАТО задействовать пятую статью Договора о коллективной обороне из-за конфликта в Иране. Зампред Совбеза России заметил, что президент США Дональд Трамп сам развязал войну, однако это не мешает генсеку Марку Рютте говорить о «защите» альянса.