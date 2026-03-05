Владимир Путин
5 марта, 11:16

«НАТО — это безумие!» Медведев оценил действия Запада против Ирана словами Оруэлла

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев назвал безумными планы НАТО задействовать пятую статью Договора о коллективной обороне из-за конфликта в Иране. Зампред Совбеза России заметил, что президент США Дональд Трамп сам развязал войну, однако это не мешает генсеку Марку Рютте говорить о «защите» альянса.

«НАТО — это безумие! Сначала США убивают лидера Ирана [Али Хаменеи] и развязывают войну на Ближнем Востоке. Затем идиоты из НАТО во главе с раболепным «сынком» Трампа Рютте начинают обсуждать применение статьи 5», — написал политик в англоязычном аккаунте в соцсети X.

Медведев добавил, что Западу осталось предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за развязывание крупной войны.

«Оруэлл был прав: война — это мир!», — добавил зампред Совбеза.

Война США и Ирана: Тегеран разоряет монархии Залива, Катар остался без ракет ПВО, а НАТО готовится вступить в конфликт, 5 марта

Напомним, Марк Рютте заявил о готовности НАТО задействовать пятую статью Договора о коллективной обороне на фоне конфликта с Ираном. По словам генсека, альянс «защищает каждый дюйм» своей территории. Дональд Трамп поблагодарил его за солидарность. Однако сегодня стало известно, что альянс отказалась задействовать пятую статью.

Матвей Константинов
