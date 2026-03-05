Владимир Путин
Регион
5 марта, 12:02

Ущерб туроператорам из-за ситуации на Ближнем Востоке может превысить 3 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Liliya Fadeeva

Российским путешественникам гарантировали полный возврат средств за туры в страны Ближнего Востока. Однако, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ущерб из-за военного конфликта в регионе может превысить 3 млрд рублей.

Сейчас потери компаний, которые продавали путёвки на Ближний Восток или в экзотические страны, куда туристы летели с пересадками в этом регионе, уже составляют 2,6 млрд рублей. К концу недели эта сумма может вырасти до 3 млрд. Больше всего фирмам придётся потратиться на выплаты туристам, которые отказываются от поездок.

Чтобы поддержать отрасль, туроператорам разрешили брать деньги из фондов персональной ответственности — их компании копили годами по требованию правительства. Сейчас в сумме в таких фондах лежит около 4 млрд рублей, причём у каждого оператора свой фонд. В АТОР добавили: туристам, которые уже написали заявления на возврат, нужно набраться терпения и дождаться, пока их заявки обработают.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании до 7 марта ограничат продажу билетов на рейсы в ряд стран Ближнего Востока. В список попали Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Соответствующую рекомендацию перевозчикам выпустила Росавиация. Такие меры принимаются для минимизации рисков для пассажиров.

Юлия Сафиулина
