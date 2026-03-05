Владимир Путин
5 марта, 12:04

Трампа уличили в потере контроля над конфликтом в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Растягивание сроков военной операции против Ирана говорит о том, что конфликт вышел из-под контроля администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Владимир Можегов.

По его словам, американский президент понимает риски и хотел бы выйти из конфликта как можно скорее. Но процесс уже вырвался за пределы контроля его команды, сказал политолог «Ридусу».

Главная опасность — втягивание в войну новых участников. При наземной операции могут вмешаться Турция и Пакистан. Иранские удары по монархиям Персидского залива и Кипру ещё больше расширяют зону конфликта.

Можегов предупредил, что усиленное участие США в региональной войне приведёт к потере поддержки Республиканской партии. Это грозит поражением на промежуточных выборах в Конгресс и, возможно, на следующих президентских выборах.

Война США и Ирана: Тегеран разоряет монархии Залива, Катар остался без ракет ПВО, а НАТО готовится вступить в конфликт, 5 марта
Ранее появилась информация, что Штаты планируют вести войну в Иране минимум сто дней. Это следует из внутренних документов Пентагона. Для поддержки привлекают дополнительный персонал и разведчиков.

Лия Мурадьян
