Регион
5 марта, 12:07

Костюков: Дата и место новых переговоров по Украине не определены

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков сообщил, что конкретной даты и места продолжения переговорного процесса по Украине пока нет. Об этом он рассказал автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Пока нет ни даты, ни места», — сказал он.

Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает достичь целей спецоперации в первую очередь через переговоры, но при необходимости может использовать и другие методы.

