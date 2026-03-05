Костюков: Дата и место новых переговоров по Украине не определены
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков сообщил, что конкретной даты и места продолжения переговорного процесса по Украине пока нет. Об этом он рассказал автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Пока нет ни даты, ни места», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает достичь целей спецоперации в первую очередь через переговоры, но при необходимости может использовать и другие методы.
