Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 12:54

Лавров заявил о новой стадии войны Запада против России: Прямая и горячая

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Запада против России перешли от гибридной к прямой, «горячей» фазе конфликта. Такое высказывание прозвучало на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.

«И стала острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, «горячей» войны Запада против РФ», — указал Лавров.

Лавров обвинил Киев и Европу в попытке переписать понимания Анкориджа
Лавров обвинил Киев и Европу в попытке переписать понимания Анкориджа

Ране Лавров заявил, что страны Запада, развязав конфликт против России с помощью киевского режима, преследовали цель не только ослабить, но и полностью подорвать страну. Он подчеркнул, что эта тема остаётся одной из главных в международной политике, а Запад стремился нанести России стратегическое поражение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar