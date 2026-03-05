Лавров заявил о новой стадии войны Запада против России: Прямая и горячая
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Запада против России перешли от гибридной к прямой, «горячей» фазе конфликта. Такое высказывание прозвучало на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.
«И стала острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, «горячей» войны Запада против РФ», — указал Лавров.
Ране Лавров заявил, что страны Запада, развязав конфликт против России с помощью киевского режима, преследовали цель не только ослабить, но и полностью подорвать страну. Он подчеркнул, что эта тема остаётся одной из главных в международной политике, а Запад стремился нанести России стратегическое поражение.
