Лавров заявил о новой стадии войны Запада против России: Прямая и горячая

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Запада против России перешли от гибридной к прямой, «горячей» фазе конфликта. Такое высказывание прозвучало на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.

«И стала острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, «горячей» войны Запада против РФ», — указал Лавров.