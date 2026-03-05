«Не просто ослабление»: Лавров сорвал покровы с главной антироссийской цели Запада

Страны Запада, развязывая конфликт против России руками киевского режима, преследовали цель не только ослабить, но и полностью развалить нашу страну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе с главами дипмиссий по украинской проблематике.

«Мы встречаемся уже далеко не в первый раз по теме, которая для нас является главной в международной политике. Она главная прежде всего потому, что целью готовившейся и в итоге развязанной западными руками украинского режима войны против России является ослабление, как они сами говорят, нанесение стратегического поражения нашей стране», — отметил глава дипведомства.

По словам Лаврова, есть все основания полагать, что за этим скрывается и максимальное желание развалить нашу страну. Министр подчеркнул, что Москва рассматривает действия Запада как экзистенциальную угрозу.