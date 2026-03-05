Политолог объяснил, почему Вашингтон не способен на наземную войну с Тегераном

Заявления администрации президента США Дональда Трампа о возможной сухопутной операции в Иране — это политическая риторика для давления на Тегеран. Реально провести такую операцию США не могут. Об этом заявил американист Малек Дудаков.

Для сравнения: в 1991 году в операции «Буря в пустыне» участвовало более миллиона военных, в 2003 году — свыше 300 тысяч. Сейчас на всём Ближнем Востоке у США лишь 30–50 тысяч сухопутных сил. Кроме того, истощаются запасы ракет «Томагавк» и средств ПВО, а базы плохо защищены от ударов дронов, сказал эксперт в беседе с сайтом MK.Ru.

Вашингтон пытается оказать давление на Иран через внутренние силы и прокси-группы, но и этот сценарий вызывает сомнения у эксперта.

Ранее западные аналитики заявили, что Иран целенаправленно истощает дорогостоящие запасы американских зенитных ракет. Тегеран запускает множество дешёвых дронов-камикадзе Shahed-136, чтобы вынудить Вашингтон и его союзников тратиться на продолжение войны.