Медведев заявил, что у «дегенератов» из НАТО поехала крыша после убийства Хаменеи

У НАТО «поехала крыша» после убийства духовного лидера Ирана Али Хаменеи и начала войны в регионе. С такой критикой в сторону альянса выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что НАТО остаётся только выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за эту войну. Он также обратил внимание, что генсек альянса Марк Рютте и другие «дегенераты» уже обсуждают применение пятой статьи Вашингтонского договора для прикрытия США.

«У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке. Потом дегенераты из альянса во главе с сервильным сыночком Трампа [Марком] Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США. А слабо ещё за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» — написал он в аккаунте в соцсети X.

Ранее Дмитрий Медведев сравнил США и их союзников с прожорливыми свиньями, которые не желают расставаться с «корытом» и потому устроили очередную эскалацию на Ближнем Востоке. По словам Медведева, это война Соединённых Штатов и их союзников за сохранение глобального доминирования.