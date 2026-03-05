Владимир Путин
5 марта, 13:29

Над Абхазией за один день сбили около 30 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Es sarawuth

Массированный налёт беспилотников произошёл в небе над Абхазией 4 марта — всего засекли порядка 30 дронов. Данное заявление сделал командующий ВВС и ПВО генерал-лейтенант Адгур Гумба.

По его словам, объекты на территории республики прямой целью не являлись. Из примерно 30 обнаруженных аппаратов 99% удалось уничтожить. Фрагменты сбитых беспилотников нашли уже в 11 населённых пунктах.

Гумба назвал этот налёт беспрецедентно массовым. Раньше фиксировали лишь единичные случаи — до 5–7 штук, часть дронов них тоже сбивали. Информацию не разглашали, чтобы не создавать панику. Сегодня, когда обломки падают во многих сёлах и городах, скрывать нечего, подчеркнул генерал. Сейчас ПВО Абхазии и России работают совместно.

Цели уничтожают ракетами и снарядами либо глушат средствами радиоэлектронной борьбы. Подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых домов, добавил Гумба.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили три реактивных снаряда HIMARS, восемь управляемых авиационных бомб и 410 беспилотников самолётного типа. Все три ракеты, которые сбили российские военные, относятся к американским системам залпового огня.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

